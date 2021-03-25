كيفية تشخيص التهاب الكبد الدهنى وأبرز أعراضه

كتبت مروة هريدى

مرض الكبد الدهنى هو مصطلح شامل يشير إلى تراكم الدهون فى الكبد، وهناك نوعان منه التهاب الكبد الدهنى غير الكحولى والكحولى، وهناك 4 أعراض لهذا المرض هى بمثابة جرس إنذار مبكر على الإصابة به، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

وتكمن صعوبة التهاب الكبد الدهنى غير الكحولى (NAFLD) فى كونه مجهول السبب، فقد ينتج عن الإصابة بأمراض مزمنة مثل داء السكرى أو السمنة، حيث إن التهاب الكبد الكحولى معروف أنه ناتج عن الاستهلاك المفرط للمشروبات الكحولية، ووفقًا لهيئة الصحة البريطانية فإن أعراض التهاب الكبد الدهنى غير الكحولى فى الغالب تكون كامنة ولا تظهر وهذا قد يشير إلى حالة خبيثة، حيث يصعب تحديد أعراض هذا المرض بالرغم من أنها تظهر أحيانًا فى مراحل مبكرة.

وفقًا لهيئة الصحة البريطانية فإن هناك عدد من الأعراض التى يصعب تحديدها تشير إلى الإصابة بالتهاب الكبد الدهنى وتظهر أحيانًا فى مراحل مبكرة من المرض:

- أعراض التهاب الكبد الدهنى غير الكحولى والتي تظهر في مراحل مبكرة

1- الشعور بالتعب

2- الشعور بألم خفيف أو شديد في أعلى يمين المعدة

3- فقدان الوزن غير المبرر

4- اليرقان وحكة الجلد والتورم

- كيف يتم تشخيص التهاب الكبد الدهنى غير الكحولى؟

يتم تشخيص مرض الكبد الدهنى غير الكحولى غالبًا بعد فحص الدم المعروف باسم اختبار وظائف الكبد، ولكن ليس في كل الحالات يكشفها فحص الدم، وقتها ينبغي الخضوع للفحص بالموجات فوق الصوتية على منطقة البطن.

حالات ترتبط بالإصابة بمرض الكبد الدهنى غير الكحولى:

1- زيادة الوزن أو السمنة.

2- مقاومة الأنسولين، حيث لا تمتص الخلايا السكر.

3- ارتفاع نسبة السكر فى الدم وهى مقدمات للإصابة بداء السكري وقد يكون من النوع 2.

4- ارتفاع مستويات الدهون فى الدم خاصة الدهون الثلاثية.