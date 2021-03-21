أعراض التهاب الكبد الدهنى غير الكحولى عديدة منها إصفرار وحكة الجلد

كتبت مروة هريدى

ينتج التهاب الكبد الدهنى عن تراكم الكثير من الدهون فى الكبد، وهناك علامات تدل على الإصابة بهذا المرض مثل ظهور أوعية دموية شبيهة بالعنكبوت على الجلد، وإذا تُرك التهاب الكبد خاصة غير الكحولى بدون علاج وهو يرتبط بالإصابة بالأمراض المزمنة مثل داء السكرى من النوع 2، فقد تتسبب الدهون فى تلف خلايا الكبد، وفقًا لما ذكره موقع "express".

يوضح المركز الطبى بجامعة روتشستر الأمريكية، أن أعراض الإصابة بمرض التهاب الكبد الدهنى غير الكحولى قد لا تظهر إلا بعد مرور سنوات على الإصابة به، بعدها تبدأ ظهور تغييرات واضحة على الجلد، وتشمل:

1- اصفرار الجلد (اليرقان)

2- ظهور أوعية دموية تشبه العنكبوت على الجلد

3- حكة الجلد طويلة الأمد.

وهناك أعراض أخرى بخلاف تلك التى تظهر على الجلد تدل أيضًا على الإصابة بمرض التهاب الكبد الدهنى غير الكحولى، وتشمل:

1- الشعور بالتعب الشديد

2- الشعور بألم فى الجزء العلوى الأيمن من البطن

3- الضعف

4- فقدان الوزن

ويعتبر الإصابة بالأمراض المزمنة السبب فى التهاب الكبد الدهنى الكحولى وغير الكحولى لأنها تُعزز ترسب الدهون فى الكبد، وتشمل:

1- زيادة الوزن أو السمنة.

2- مقاومة الأنسولين، حيث لا تمتص الخلايا السكر استجابةً لهرمون الأنسولين.

3- ارتفاع نسبة السكر فى الدم (فرط سكر الدم)، وهو إشارة للإصابة بمرض السكرى من النوع الثاني.

4- ارتفاع مستويات الدهون خاصة الدهون الثلاثية فى الدم.

5- متلازمة الأيض.

6- متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

7- خمول أو قصور الغدة الدرقية.

8- خمول أو قصور الغدة النخامية.

كيفية تشخيص مرض الكبد الدهنى غير الكحولى؟

توضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية أنه غالبًا ما يتم تشخيص مرض الكبد الدهنى غير الكحولى من فحص الدم المعروف باسم وظائف الكبد، ولكن بعد استبعاد الحالات الأخرى مثل التهاب الكبد، كما يمكن اكتشافه بفحص الموجات فوق الصوتية على منطقة البطن.