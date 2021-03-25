اليوم السابع
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قطاع الأعمال: بدء تركيب الهيكل الخرسانى الرئيسى لأكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

الخميس، 25 مارس 2021 01:30 م
قطاع الأعمال: بدء تركيب الهيكل الخرسانى الرئيسى لأكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة مصانع الغزل والنسيج أرشيفية
كتب ـ عبد الحليم سالم

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تتابع وزارة قطاع الأعمال العام عن كثب تطور الأعمال الإنشائية وتحديث البنية التحتية للمصانع وفي مقدمتها مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وتم البدء في أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي للمصنع الذي يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.

ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة، حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022.

وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، التي تنفذها شركة جاما - الفائزة بالمناقصة - نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات، تحت إشراف مكتب هويدي للاستشارات الهندسية استشاري التصميم والإشراف على تنفيذ المنشآت الخاصة بخطة التطوير.

وشملت الأعمال السابقة تمهيد الأرض للأعمال الإنشائية وإزالة المعوقات من الموقع.

 

 

 

 

 

 

 


غزل المحلة

الغزل والنسيج

قطاع الاعمال

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