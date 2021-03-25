اليوم السابع
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شركة إنقاذ بحرى عالمية تشيد بإجراءات هيئة قناة السويس بتعويم السفينة الجانحة

الخميس، 25 مارس 2021 07:27 م
شركة إنقاذ بحرى عالمية تشيد بإجراءات هيئة قناة السويس بتعويم السفينة الجانحة اجتماع فريق عمل الشركة الهولندية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أشادت شركة SMIT الهولندية، واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الإنقاذ البحرى، بالإجراءات التى اتخذتها هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة، جاء ذلك خلال اجتماع فريق عمل الشركة الهولندية، اليوم الخميس، مع لجنة إدارة الأزمات بالهيئة لمناقشة سبل تعويم السفينة، وطرح السيناريوهات المقترحة بما فى ذلك إمكانية القيام بأعمال التكريك بمحيط السفينة من خلال كراكات الهيئة.

وقال بيان لهئية قناة السويس، إن ذلك يأتى تتويجًا للتواصل والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس والخط الملاحى  EVER GREEN  المالك للسفينة فى إطار جهود حل الأزمة وتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة مرة أخرى بالقناة، ومن المقرر أن تقوم شركة SMIT الهولندية بتقديم الاستشارات الفنية للهيئة الخاصة بإجراءات تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، على أن يتم التعامل من خلال الوحدات البحرية الخاصة بالهيئة.

جدير بالإشارة، بأنه يجرى العمل حاليًا على القيام بأعمال التكريك بمحيط السفينة بواسطة كراكتين من كراكات الهيئة وهما الكراكة مشهور والكراكة العاشر من رمضان، فضلا عن جهود تسهيل عملية التعويم بإزالة الرمال المحتجزة عند مقدمة سفينة من خلال أربعة حفارات أرضية، كما شملت جهود التعويم، القيام بأعمال الشد والدفع للسفينة بواسطة 9 قاطرات عملاقة فى مقدمتهم القاطرتين بركة 1 وعزت عادل بقوة شد 160 طنا لكل منهما.

جدير بالإشارة، أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحى EVER GREEN، يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 متراً، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

 


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