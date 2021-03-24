سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء.. ويسجل 4.15 جنيه بـ"البنك الأهلى"

وفى سياق متصل تراجع الين الذي يعد ملاذا آمنا، والذي ربح في التعاملات الآسيوية، 0.1% في بداية التداول في لندن، وهبط الدولار الأسترالي من جديد اليوم، إذ نزل إلى 0.7582 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ الخامس من فبراير.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3675 دولار، وهو أدنى مستوى أيضا منذ أوائل فبراير.