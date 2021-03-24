أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 24-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، بينما انخفض سعر 1 يورو لـ 4.44 ريال سعودى، مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.23 يورو.

وفى سياق متصل ارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة أربعة أشهر عند 92.608 في التعاملات المبكرة بلندن، وهو أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر.

وصعد المؤشر، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية العام مخالفا توقعات عدد كبير من المحليين لتراجعه.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى. يورو (EUR) 1 يورو يسجل 4.44 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.23 يورو. ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.97 ين ياباني. جنيه مصرى (EGP) 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.20 جنيه مصرى. درهم إماراتى (AED) 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، ليسجل سعر الذهب لـ "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 208.77 ريال سعودى مقابل سعره أمس 209.88 ريال سعودى.