اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 03:44 م
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أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء

الأربعاء، 24 مارس 2021 03:03 م
أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء عملات
كتبت : سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 24-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، بينما انخفض سعر 1 يورو لـ 4.44 ريال سعودى، مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل  0.23 يورو.
 
وفى سياق متصل ارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة أربعة أشهر عند 92.608 في التعاملات المبكرة بلندن، وهو أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر.

وصعد المؤشر، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية العام مخالفا توقعات عدد كبير من المحليين لتراجعه.

 

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل  4.44 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.46 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.23 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  28.97 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  4.20 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.
 
 
وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، ليسجل سعر الذهب لـ "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 208.77 ريال سعودى مقابل سعره أمس 209.88 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24

بنحو  208.77 ريال  بما يعادل  55.67$

سعر الذهب عيار 22

بنحو  191.37 ريال  بما يعادل  51.03$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 182.68 ريال  بما يعادل  48.71$

سعر الذهب عيار 18

بنحو  156.58 ريال  بما يعادل  41.75$

سعر الذهب عيار 14

بنحو  121.78 ريال  بما يعادل  32.48$

سعر الذهب عيار 12

بنحو  104.38 ريال بما يعادل  27.84$

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,493 ريال بما يعادل  1,731$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,461 ريال بما يعادل 389.71$

سعر كيلو الذهب

بنحو 208,768 ريال  بما يعادل 55,672$

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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