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سعر الدينار الكويتى الأربعاء.. ويسجل 49.15 جنيه بـ"بنك الأهلى"

الأربعاء، 24 مارس 2021 01:28 م
سعر الدينار الكويتى الأربعاء.. ويسجل 49.15 جنيه بـ"بنك الأهلى" دينار كويتى
كتبت : سماح حمدى

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ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء الموافق 24-3-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك المصرية، ليبلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى 49.16 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.06 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع، وسجل أيضا سعره في البنك المركزى المصرى 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.
 
وفي سياق متصل سجل الدولار أعلى مستوى في أربعة أشهر اليوم الأربعاء، إذ أدت المخاوف إزاء موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19 في أوروبا واحتمال رفع الضرائب في الولايات المتحدة إلى تأثر الإقبال على المخاطرة.

وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة أربعة أشهر عند 92.608 في التعاملات المبكرة بلندن، وهو أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر.

 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.92  جنيه للشراء.
 
52.38  جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.16  جنيه للشراء مقابل أمس كان بـ 49.06 جنيه.
 
52.28 جنيه للبيع مقابل أمس كان بـ 52.18 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.16  جنيه للشراء.
 
52.28  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.85  جنيه للشراء.
 
52.21  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.18  جنيه للشراء.
 
52.39  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.22  جنيه للشراء.
 
52.32  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.73  جنيه للشراء.
 
52.35  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

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