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حالة استعداد قصوى بغرف عمليات المرور لمواجهة الآثار المحتملة لتقلبات الطقس

الخميس، 25 مارس 2021 02:00 ص
حالة استعداد قصوى بغرف عمليات المرور لمواجهة الآثار المحتملة لتقلبات الطقس غرف عمليات المرور - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أعلنت، اليوم الخميس، غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات المرور، حالة الاستعداد القصوى لمواجة الآثار السبية المحتملة فى ظل تقلبات الطقس التى تشهدها مصر فى هذه الأيام، والمتمثلة فى هبوب الرياح المحملة بالأتربة مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وفق ما توقعت هيئة اﻷرصاد الجوية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق، كما تراقب الحركة بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات فى المحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات التى تتعطل سياراتهم بالطرق أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الخميس، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومائلا للبرودة على السواحل الغربية لطيفا على السواحل الشرقية، ومعتدلا على جنوب سيناء، ولطيفا على شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.


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