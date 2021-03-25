جهاز تنظيم الكهرباء يكشف طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى

كتبت رحمة رمضان

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى يعتبر فى صالح المواطن قبل الدولة، لضمان الحصول على خدمة مميزة وبأعلى جودة وعدم التعرض لتلف الأجهزة الكهربائية أو حدوث ماس الكهربائى.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى، وهى كالآتى:

1- الاتصال على الخط الساخن 121.

2-الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وملء البيانات الآتية:-

أ‌- يجب أن يتضمن اسم المبلغ عنه.

ب‌- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

ت‌- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

ث‌- تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، " سكنية أم صناعية أم تجارية".

ج‌- إدخال بيانات المُبلغ تكون اختيارية.

3- إرسال شكوى الى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

4- إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.