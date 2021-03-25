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جدول امتحانات شهر مايو لطلاب الثانوى العام.. اعرف التفاصيل

الخميس، 25 مارس 2021 09:51 ص
جدول امتحانات شهر مايو لطلاب الثانوى العام.. اعرف التفاصيل طلاب الثانوى العام - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات شهر مايو لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، حيث تبدأ الامتحانات يوم 25 مايو 2021.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان شهر مايو لطلاب الصف الأول الثانوى تبدأ يوم 25 مايو،  فى مواد اللغة العربية، بواقع 15 سؤالا والتاريخ 10 أسئلة والجغرافيا 10 أسئلة واللغة الأجنبية الثانية 10 أسئلة، ويوم الأبعاء 26 مايو اللغة الأجنبية الأولى 15 سؤالا والفلسفة والمنطق 10 أسئلة، والرياضيات 10 أسئلة، والخميس 27 مايو الكيمياء 10 أسئلة، والفيزياء 10 أسئلة، والأحياء 10 أسئلة، جميع المواد تعقد فى ورقة مجمعة.
 
وبالنسبة لامتحان شهر مايو لطلاب الصف الثانى الثانوى، الشعبة العلمية تبدأ فى يوم 25 مايو 2021 تعقد فى مواد اللغة العربية  بواقع 15  سؤالا، ورياضيات 1 بواقع 10 أسئلة ورياضيات 2 بواقع 10 أسئلة، الأربعاء 26 مايو مواد اللغة الأجنبية الأولى 15 سؤالا والكيمياء 10 أسئلة والأحياء 10 أسئلة والخميس 27 مايو اللغة الأجنبية الثانية 10 أسئلة والفيزياء 10 أسئلة جميعها فى ورقة مجمعة.
 
وبالنسبة للشعبة الأدبية، تبدأ الامتحانات 25 مايو فى اللغة العربية، بواقع 15 سؤال والتاريخ 10 أسئلة ورياضيات 1 بواقع 10 أسئلة، والأربعاء 26 مايو اللغة الأجنبية الأولى 15 سؤالا والفلسفة والمنطق 10 أسئلة وعلن النفس والاجتماع 10 أسئلة والخميس 27 مايو 2021، اللغة الأجنبية الثانية 10 أسئلة والجغرافيا 10 أسئلة.
 

التربية والتعليم

امتحان شهر مايو للثانوى العام

جدول امتحان شهر مايو لأولى ثانوى

جدول امتحان شهر مايو للثانى الثانوى

اخبار مصر

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