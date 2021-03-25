جامعة أوكسفورد تبدأ دراسة الاستجابة المناعية للقاح كورونا عن طريق الاستنشاق

رويترز

أعلنت جامعة أكسفورد اليوم الخميس، إنها بصدد بدء دراسة للتحقق من شكل الاستجابة المناعية بعد إعطاء لقاح لمرضى كوفيد-19 طورته بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا عن طريق الاستنشاق، على أن تشمل الدراسة مبدئيا 30 متطوعا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و40.

(PRINCIPLE) تحقق في علاجات المرحلة المبكرة من كورونا التي يمكن أن تقلل من وقت التعافي الكلي وعبء الأعراض ، وتمنع الحاجة لدخول المستشفى . يذكرأن، أطلقت جامعة أكسفورد تجربة جديدة لعلاجات فيروس كورونا المستخدمة في الشفاء في المنزل خاصة دواء النقرس كولشيسين ، وتتوسع لأول مرة لتشمل البالغين من أي عمر، ووفقا لبيان عبر موقع الجامعة الرسمي فإن تجربة النظام الأساسي العشوائية للتدخلات ضد فيروس كورونا في تجربة الأشخاص الأقدمتحقق في علاجات المرحلة المبكرة من كورونا التي يمكن أن تقلل من وقت التعافي الكلي وعبء الأعراض ، وتمنع الحاجة لدخول المستشفى

الكولشيسين هو دواء غير مكلف مضاد للالتهابات يستخدم على نطاق واسع لسنوات عديدة كعلاج للنقرس الحاد، وفي تجربة ColCorona الكندية ، أظهر العقار مؤخرًا نتائج واعده في تقليل دخول المستشفيات في المرضى المصابين بـفيروس كورونا ، ومع ذلك لا يُعرف الكثير عن فعاليته في تقليل وقت الشفاء أو عبء المرض.

في السابق، كان فقط الأشخاص المصابون بـكورونا الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر والمعرضين لخطر مضاعفات المرض مؤهلين للانضمام إلى تجربة PRINCIPLE. بالنسبة للحقن بالكولشيسين ، تشمل التجربة الآن مشاركين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا يعانون من ضيق في التنفس بسبب المرض أو بعض الظروف الصحية الأساسية التي تعرضهم لخطر الإصابة بمرض شديد ، أو أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا المشاركون مؤهلون فقط للانضمام إلى التجربة خلال أول 14 يومًا من مرض كوفيد -19.

وجندت التجربة حتى الآن أكثر من 4400 متطوع من جميع أنحاء المملكة المتحدة ، مما يجعلها أكبر تجربة لعلاجات فيروس كورونا يتم إجراؤها في البيئات المجتمعية.

مع استمرار برنامج اللقاح بوتيرة سريعة لدى البالغين المعرضين للخطر ، والحاجة الملحة المتبقية للعلاجات القائمة على الأدلة للشفاء في المنزل ، فإن توسيع أجزاء من التجربة لتشمل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا سيوفر رؤى جديدة حول ما إذا كانت العلاجات يمكن أن تساعد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة مرض كوفيد -19 الحاد.

تدعم الآن شبكة واسعة من منظمات الصحة والرعاية المجتمعية عبر الدول الأربع في المملكة قال البروفيسور كريس بتلر ، الرئيس المشارك لتجربة PRINCIPLE ، وهو ممارس عام وأستاذ الرعاية الأولية في قسم Nuffield لعلوم الرعاية الصحية الأولية بجامعة أكسفورد:"نطلب من المتطوعين المؤهلين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من جميع أنحاء البلاد الانضمام إلى تجربة PRINCIPLE عند ظهور أعراض كورونا لأول مرة ، والمساعدة في البحث عن العلاجات المحتملة.