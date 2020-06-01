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مرضى فيروس كورونا دمهم ثقيل.. والعلماء يبحثون عن السبب

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:04 م
مرضى فيروس كورونا دمهم ثقيل.. والعلماء يبحثون عن السبب مرضى فيروس كورونا دمهم ثقيل عن الطبيعى
كتبت أمل علام

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كشفت  مجلة" Newsweek"، إن دم المرضى المصابين بفيروس كورونا كوفيد -19 وجد أنه أثقل من المعتاد وفقا لدراسة أجريت مؤخرا.

البحث عن سبب تجلط الدم
البحث عن سبب تجلط الدم

وأشارت الدراسة إلى أن دم بعض المرضى الذين يعانون من COVID-19 أكثر سمكا من المعتاد، هذا وفقا لمؤلفي الدراسة، الذين يقولون أن هذا قد يفسر أهمية تخثر" تجلط" الدم لدى المصابين بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وجد باحثون من جامعة "إيموري"، في أتلانتا ما يعرف باسم فرط اللزوجة المرتبط بفيروس كورونا COVID-19بشكل عام، يمكن أن يحدث هذا لعدد من الأسباب، بما في ذلك زيادة مكونات بلازما الدم، مثل الخلايا الحمراء والبيضاء، أو الصفائح الدموية، أو البروتينات، أو لأن خلايا الدم الحمراء مشوهة.

قال مؤلفو البحث المنشور في دورية The  Lancet  إن تقارير الجلطات الدموية في مرضى COVID-19 أصبحت "بارزة بشكل متزايد"، حتى في أولئك الذين يتم إعطاؤهم أدوية للوقاية منها، بعد أن لاحظوا هذا النمط في المرضى الذين يخضعون للعلاج، وقد شرع الفريق في إيجاد تفسير.

اشتملت الدراسة على 15 مريضًا يعانون من فيروس كورونا مرض COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة في وحدة العناية المركزة بجامعة إيموري.

 وأضاف الفريق، إن جميع المرضى تم إعطاؤهم أدوية لمنع تجلط الدم، لكن لزوجة بلازما الدم كانت أعلى بنسبة 95% من المعدل الطبيعي، كان لدى 4 من المرضى مجموعات مرتبطة بجلطة الدم، بما في ذلك الانسداد الرئوي، وتقييد إمدادات الدم في أحد الأطراف، والتخثر " التجلط "، المرتبط بجهاز دعم الكلى، وجد الباحثون أيضًا ارتباطًا قويًا بين لزوجة البلازما، ومقياسًا لمدى خطورة المرض الذي يُطلق عليه نتيجة تقييم فشل العضو التسلسلي.

سمك الدم يسبب الجلطات
سمك الدم يسبب الجلطات

وبحسب الفريق، فإن المرضى لديهم "زيادة كبيرة" في مستويات الفيبرينوجين، وهو بروتين موجود في بلازما الدم، وقالوا إن هذا يعكس التقارير السابقة عن زيادة مستويات المادة في مرضى فيروس كورونا  COVID-19.

ظهرت إحدى هذه الدراسات المنشورة في مجلة The Lancet Respiratory Medicine أن رئة المرضى الأمريكيين من أصل أفريقي في نيو أورليانز تحتوي على جلطات دموية. استندت النتائج إلى تشريح 10 مرضى توفوا بسبب فيروس كورونا COVID-19 ، والتي أجريت بموافقة أقربائهم.

قال المؤلف الكبير الدكتور ريتشارد فاندر هايدي ، أستاذ ومدير أبحاث علم الأمراض في كلية الطب بجامعة ولاية لويزيانا في نيو أورلينز للطب في بيان له : "وجدنا أن الأوعية الصغيرة والشعيرات الدموية في الرئتين تعرقلها جلطات الدم والنزيف المرتبط بها، التي ساهمت بشكل كبير في الموت في هؤلاء المرضى، وجدنا أيضًا مستويات مرتفعة من شظايا من البروتينات تشارك في تحطيم جلطات الدم.

 من جانبه أضاف الدكتور روبرت ستوري، أستاذ أمراض القلب في جامعة شيفيلد، بالمملكة المتحدة، "من المعروف الآن أن الالتهاب في الجسم، يؤدي إلى زيادة خطر تكوين الجلطات، لأن تركيزات البروتينات في تزايد بلازما الدم المسؤولة عن تكوين الجلطات، بما يتناسب مع مدى الالتها، مشيرا الى أنه ما فاجأ العديد من الأطباء هو الطبيعة الدرامية للاستجابة الالتهابية لفيروس كورونا COVID-19 التي تؤدي إلى المضاعفات التي تهدد الحياة ويبدو أننا نرى استجابة تخثر "تجلط "، مبالغ فيها لدى بعض المرضى في المستشفى.

وهذا يعني أن الجرعات المنخفضة من الأدوية المضادة للتجلط من المحتمل أن تكون غير كافية للتعامل مع هذه المشكلة، مضيفا، ومع ذلك، يجب على الأطباء موازنة خطر التجلط مع خطر النزيف، خاصة في مرضى فيروس كورونا COVID-19  الذين يصابون بفشل في العديد من الأعضاء بما في ذلك الكبد، الذي ينتج بروتينات التخثر "التجلط".

وقال ستوري إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض في الشرايين التي تمد عضلة القلب أو الدماغ هم أكثر عرضة لظروف مثل الجلطة الوريدية المعرضة لخطر تخثر الدم، "نحن بحاجة إلى وضع استراتيجيات شخصية للسيطرة على خطر التخثر في المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا COVID-19 أو الحالات الأخرى المرتبطة بالالتهاب المفرط.

 


كورونا

فيروس كورونا

دم مرضى فيروس كورونا

ثقل دم مرضى كورونا

تجلط الدم

سبب الوفيات من كورونا

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