تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف بقرى كفر سعد بدمياط ضمن "حياة كريمة"

وتشمل الأعمال القائمة توسعات محطة معالجة صرف صحي كفر سعد البلد" 5 آلاف م3/يوم"، كمرحلة اولى, تفقد أعمال مشروع توسعات محطة مياه السوالم" 60 ل/ث" تفقد أعمال مشروع توسعات محطة مياه كفر سليمان "1200 ل/ث" تفقد أعمال مشروع توسعات محطة مياه ميت أبو غالب "90 ل/ث" تفقد أعمال مشروع توسعات محطة مياه كفر ميت أبو غالب "60 ل/ث"، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة وذلك استعدادا للبدء في تسليم المواقع للإنتاج الحربي.

وأكد "عسل "علي أهمية المبادرة الرئاسية كمشروع قومي عملاق يضمن توفير كافة الخدمات "وليس فقط المياه والصرف الصحي"، وذلك بشكل لائق ومتميز لأهالينا في جميع قري مصر وهو ما يضع علي عاتقنا تحمل تلك الأمانة.

وشدد علي ضرورة الإلتزام بالمعايير الموضوعة لتحقيق الجودة الشاملة ودون الإخلال بالجدول الزمني المحدد لما سيكون لتلك المشروعات من أثر كبير في تحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة بالريف المصري كهدف رئيسي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".