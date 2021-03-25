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تعرف على كيفية استخراج بدل رخصة قيادة من وحدات المرور

الخميس، 25 مارس 2021 05:30 ص
تعرف على كيفية استخراج بدل رخصة قيادة من وحدات المرور استخراج رخص - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تضمن قانون المرور الحالي مجموعة من الإجراءات والضوابط لاستخراج بدل الفاقد، لرخص القيادة.

ومن هذه الإجراءات والضوابط ما يلى:

- تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية بحسب قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة.

- استخراج شهادة براءة الذمة.

- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الإطلاع على الأصل.

- مذكرة فقد الرخصة معتمدة.

- شهادة المخالفات.

- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف.

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة.


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