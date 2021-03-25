تعرف على كيفية استخراج بدل رخصة قيادة من وحدات المرور

كتب عبد الرحمن سيد

تضمن قانون المرور الحالي مجموعة من الإجراءات والضوابط لاستخراج بدل الفاقد، لرخص القيادة.

ومن هذه الإجراءات والضوابط ما يلى:



- تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية بحسب قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة.

- استخراج شهادة براءة الذمة.

- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الإطلاع على الأصل.

- مذكرة فقد الرخصة معتمدة.

- شهادة المخالفات.

- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف.

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة.