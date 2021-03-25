الهيئة الاقتصادية تعلن تواجد 7 سفن بميناء الأدبية اليوم

كتب: مدحت عادل

أعلنت الهيئة الاقتصادية ل قناة السويس ، منذ قليل، تواجد عدد 7 سفن بالميناء وهي ناقلة زيوت، و3 سفن بضائع عامة، و3 سفن صب جاف وجاري عمليات الشحن والتداول تسير بشكل طبيعي ومنتظر خروج 2 سفينة وتراكى سفينتين أخريين.

وأعلنت الهيئة الاقتصادية صباح اليوم، فتح بوغاز ميناء العريش أمام حركة السفن في تمام التاسعة من صباح اليوم الخميس بعد تحسن الأحوال الجوية، حيث تستعد لاستقبال سفن بمنطقة الانتظار لاستكمال أعمال الشحن للملح والأسمنت.

ومن المقرر أن يستقبل الميناء خلال 72 ساعة المقبلة سفينة لشحن حمولة ملح للأسواق الخارجية، وجاري العمل على تشوين هذه الشحنة داخل الميناء، وعلى جانب آخر، تستقبل الميناء خلال اليومين المقبلين السفينة EX OTTER لشحن أسمنت سايلون من أسمنت العريش، بحمولة 3000 طن سايلون.

ويبلغ طول السفينة المنتظر وصولها 78.2 متر وعرض 12.5 متر ويصل غاطس السفينة بعد الشحن 60.6 متر.