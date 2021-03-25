القبض على عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية القاهرة، من القبض على عامل، لاتهامه بقتل زوجته في منطقة عين شمس، بعدما سد لها عدة طعنات بسلاح أبيض أثناء سيرها في الشارع، بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بوجود سيدة مقتولة بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وعثر على جثة سيدة فى العقد الثالث من عمرها مصابة بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل "زوجها"، بسبب خلافات بينهما، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.