اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يشدد على دعم مصر الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا

الخميس، 25 مارس 2021 03:16 م
الرئيس السيسى يشدد على دعم مصر الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا الرئيس السيسي ومحمد المنفي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى شدد على دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في كافة المجالات، وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجارى.
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى

الرئيس-السيسي-ومحمد-المنفي
الرئيس السيسي ومحمد المنفي

الرئيس-السيسي-ومحمد-المنفي-رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي
الرئيس السيسي يستقبل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

الرئيس-السيسي-يستقبل-محمد-المنفي-رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي
الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-ومحمد-المنفي-رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي
الرئيس السيسي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

 

 


السيسي

محمد المنفي

ليبيا

عاجل

العلاقات المصرية الليبية

الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة