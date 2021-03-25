الرئيس السيسى يشدد على دعم مصر الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى شدد على دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في كافة المجالات، وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجارى.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى
الرئيس السيسي ومحمد المنفي
الرئيس السيسي يستقبل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي
الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي
الرئيس السيسي ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي
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