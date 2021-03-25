ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات مدفوعًا بصعود أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، إعمار مصر للتنمية، القلعة للاستشارات المالية، سي أي كابيتال القابضة ، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 وسط مبيعات أجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 10826 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 1936 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 13081 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 4178 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.59% ليصل إلى مستوى 1825 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 2766 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 1310 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 42 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ ارابيا انفستمنتس هولدنج، العربية لحليج الأقطان، مجموعة عامر القابضة، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، بلتون المالية القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العبوات الطبية، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، دايس للملابس الجاهزة، اميرالد للاستثمار العقاري، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، العامة لمنتجات الخزف والصيني، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الدولية للمحاصيل الزراعية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية للمحابس، راية القابضة للاستثمارات المالية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أصول للوساطة في الأوراق المالية، ريكاب للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن، العربية للأسمنت، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، ليسيكو مصر، المنصورة للدواجن، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سماد مصر (ايجيفرت)، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العبور للاستثمار العقاري، القاهرة للإسكان والتعمير، دلتا للطباعة والتغليف، الأهلي للتنمية والاستثمار، الشرقية-ايسترن كومباني، شارم دريمز للاستثمار السياحي.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركة العبوات الطبية 4 ملايين سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، 654.5 ألف سهم، 287.5 ألف سهم، 63 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.1 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بالم هيلز للتعمير، 300 ألف سهم، 300 ألف سهم، 654.5 ألف سهم، 2.6 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية 1.4 مليون سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، توقيع عقد تخصيص 500 فدان بمدينة الشيخ زايد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشروع سكني متكامل، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في هذا المشروع إلى 37.8 مليار جنيه.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، عن قيمة الإيرادات وبلغت 3.4 مليار دولار، وقيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المجمعة 197.8 مليون دولار في نهاية عام 2020، وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 25.9 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع 2020 و90.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2020، وبلغ الرصيد النقدي الصافي 358.6 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020 والتدفقات النقدية التشغيلية بلغت 138.2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2020، وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.4 مليار دولار أمريكي وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 8.0 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020، بما يتماشى مع المستويات التي تم تحقيقها في نهاية عام 2020