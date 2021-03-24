ارتفاع قطاعات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء باستثناء هبوط "المنسوجات"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت كافة قطاعات البورصة المصري ة، خلال جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، باستثناء هبوط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.12%، وتصدر قائمة القطاعات المرتفعة خدمات النقل والشحن بنسبة 5.05%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.5%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.13%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.01%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.86%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.76%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.55%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.43%.

كما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 2.19%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.69%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.42%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.35%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 1.19%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.87%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.12%.

وأنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعه 7 جلسات متتالية، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 645.756 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 531.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.89%، والعرب على 7.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 21.3 مليون جنيه، 42.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 21.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.2%، ليغلق عند مستوى 10702 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 12953 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4117 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2795 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 1321 نقطة.

وصعدت أسهم 119 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.