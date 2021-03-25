أطعمة مضادة لالتهابات الجسم.. أبرزها التوت والطماطم والمكسرات

كتبت مروة هريدى

هناك عدة طرق للسيطرة على الالتهاب فى الجسم، لعل أسهل هذه الطرق إضافة الأطعمة المضادة للالتهابات إلى نظامنا الغذائي، خاصة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات الخالية من الدهون والتوابل وغيرها.

فيما يلى.. 10 أطعمة شائعة يمكن تضمينها إلى النظام الغذائى لمحاربة الالتهابات، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia

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1- التوت

جميع أنواع التوت والفراولة لها خصائص مضادة للالتهابات، وتحتوى على مضادات الأكسدة وتساعد الجسم فى إنتاج خلايا قاتلة طبيعية والوقاية من الأمراض المزمنة.

2- الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية أحد الأطعمة الصحية التى يجب إضافتها إلى نظامك الغذائى، فهى غنية بالبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث تساعد في الوقاية من أمراض المناعة الذاتية، لذلك حاول تناولها مرتين أسبوعيًا خاصة أسماك السلمون والسردين والماكريل.

3- البروكلى والقرنبيط

محملة بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين ك والألياف بجانب أنها تحتوى على مضادات الأكسدة التى لها تأثيرات مضادة للالتهابات على الجسم فهى تحمى من أمراض القلب والسرطان.

4- الطماطم

غنية بفيتامين C والبوتاسيوم وتحتوى على مضادات الأكسدة ذات الخصائص القوية المضادة للالتهابات التى ترتبط غالبًا بأنواع مختلفة من السرطان.

5- الكركم

هو من التوابل الصفراء التى تشتهر بخصائصها القوية المضادة للالتهابات وللبكتيريا، مثل الالتهاب الناتج عن المفاصل وداء السكرى وأمراض التمثيل الغذائى والمناعة الذاتية.

6- المكسرات والبذور

تعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية ودهون أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة قد تساعد فى تقليل الالتهاب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مثل اللوز والجوز والكاجو.

7- الفلفل

يشمل الفلفل الحلو والحار، كلاهما يحتوى على فيتامين C ومضادات الأكسدة التى لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد فى تحسين الصحة بأكثر من طريقة.

8- الشوكولاتة الداكنة والكاكاو

كلاهما غنى بمضادات الأكسدة التي تُخفف الالتهاب كما أنها مصدر غنى للزنك الذى يساعد فى تعزيز المناعة، وتحتوى على مركبات الفلافانول له تأثير مضاد للالتهابات.