اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم بين 1-2 جنيه للكيلو

الخميس، 25 مارس 2021 10:25 ص
أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم بين 1-2 جنيه للكيلو سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 25-3-2021  استقرارا فى الأسعار وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة وذلك في ظل زيادة المعروض بالسوق المحلى. 
 
وسجلت أسعار البطاطس 1-2 جنيها للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، وأسعار الفاصوليا تتراوح  بين 10-15جنيها للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو. 
 
واستقرت أسعار الطماطم  بين 1-1.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو. 
 
 

اسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

سوق العبور

سوق الخضروات

سوق الجملة بأكتوبر

سوق العبور للجملة

سعر الخضروات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة