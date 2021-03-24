اليوم السابع
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أسعار الخضروات اليوم الأربعاء.. البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:12 ص
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء.. البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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شهد سوق الخضروات اليوم الأربعاء 24-3-2021  استقرارا فى الأسعار وفقا للأسعار الرسمية بسوق الجملة ب6 أكتوبر وذلك على جميع الأصناف. 
 
وقال محمد الفيومي- تاجر خضروات بسوق الجملة بأكتوبر- إن جميع الأصناف متاحة وبكميات جيدة، مشيرا إلى أن الأسعار في متناول الجميع وذلك لأن معظم الأصناف يوجد بها زيادة في المعروض. 
 
وأوضح الفيومي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الفاصوليا تعد هي الأكثر بالسوق يتراوح سعر الكيلو بين 10-15 جنيها للكيلو، وأسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، وأسعار البطاطس لتتراوح بين 1-2 جنيه للكيلوأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو. 
 
وأضاف الفيومي إن أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، الباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو.

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