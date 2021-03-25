أخبار × 24 ساعة.. 7 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة بموازنة العام المقبل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:
أبو الغيط: الجامعة العربية احتياطى استراتيجى لدعم مصر والسودان بقضية سد النهضة
الحكومة توافق على إصدار عملة بمناسبة بدء مشروع تطوير القرى "حياة كريمة"
التعليم: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية وبكتاب المدرسة ومختلفة عن النقل
التنمية المحلية تكشف المحافظات المتأثرة بالعاصفة الترابية.. تعرف عليها
القبطانة مروة السلحدار لـ اليوم السابع: ليس لى علاقة بسفينة قناة السويس الجانحة
تخفيضات تصل لـ35%.. أسعار سلع رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف
البحوث الفلكية: رمضان 30 يوما وآخر أيامه فلكيا الأربعاء 12 مايو
الأرصاد تناشد المواطنين غلق النوافذ بسبب الرمال وتنصح المرضى بعدم الخروج
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتشغيل فروع توثيق شهر عقارى متنقلة
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