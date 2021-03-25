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أخبار × 24 ساعة.. 7 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة بموازنة العام المقبل

الخميس، 25 مارس 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. 7 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة بموازنة العام المقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:
 

الحكومة توافق على إصدار عملة بمناسبة بدء مشروع تطوير القرى "حياة كريمة"

التعليم: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية وبكتاب المدرسة ومختلفة عن النقل
 
التنمية المحلية تكشف المحافظات المتأثرة بالعاصفة الترابية.. تعرف عليها
 
القبطانة مروة السلحدار لـ اليوم السابع: ليس لى علاقة بسفينة قناة السويس الجانحة
 
تخفيضات تصل لـ35%.. أسعار سلع رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف
 
البحوث الفلكية: رمضان 30 يوما وآخر أيامه فلكيا الأربعاء 12 مايو
 
الأرصاد تناشد المواطنين غلق النوافذ بسبب الرمال وتنصح المرضى بعدم الخروج
 

 


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