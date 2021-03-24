تخفيضات تصل لـ35%.. أسعار سلع رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت بمجمعاتها الاستهلاكية التى يصل عددها إلى 1350 مجمعا كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان، بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 35%، إضافة إلى السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت طعام ودواجن ولحوم حمراء طازجة ومجمدة.



أسعار سلع رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

وتلقت الوزارة تقريراً حول الأسعار التى تطرح بها المستلزمات الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية، وأكد التقرير أن أسعار البلح تبدأ من 9 جنيهات، وصولا إلى 17 جنيها للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ20 جنيها، وأفاد التقرير الوارد من شركات المجمعات أن قمر الدين يبدأ من 23 جنيها والزبيب المصرى من 20 جنيها وصولا إلى 24 جنيها بكل أنواعه.



سلع رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

وبالنسبة لشنطة رمضان فقد أشار التقرير إلى أنها حسب طلب المواطن، مؤكدا أن الشنطة الرمضانية تبدأ من 50 جنيها وصولا إلى 207 جنيهات مكونة من 13 صنفا من السلع.



أسعار سلع رمضان

كما أكد التقرير ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الأرز يباع بالمجمعات بـ8 جنيهات، والزيت بـ17 جنيها للتر، والدواجن تباع بـ30 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلى بـ65 جنيها للكيلو، واللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها.