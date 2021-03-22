قطاع المعاهد الأزهرية: تخلف الطالب عن الامتحانات لن يحتسب "عام رسوب"

كتب ـ لؤى على

كشف قطاع المعاهد الأزهرية عن ضوابط الدراسة والامتحانات لمراحل التعليم قبل الجامعي بالفصل الدراسى الثانى، والمتضمنة إجراء امتحانات الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، وكذا طلاب العلوم الإسلامية في الأسبوع الأخير من كل شهر طبقا للمنهج المرسل إلى المناطق الأزهرية من قبل قطاع المعاهد الأزهرية، ونبه القطاع على جميع المناطق ضرورة الالتزام بتنفيذ ذلك وفقا للضوابط الآتية:

- في حال حضور الطالب الفصل الدراسي الأول وتخلفه عن شهر أو أكثر تكون نتيجة الطالب باحتساب درجة الفصل الدراسي الأول مضافا إليها متوسط الثلاثة أشهر ( مارس - أبريل - مایو ).

- في حال تخلف الطالب عن الفصل الدراسي الأول ، وعن شهر أو أكثر من أشهر التقييم، وحضر تقييم شهر مايو يقوم بالإجابة عن سؤال المتخلفين عن الفصل الدراسي الأول، وتكون نتيجة الطالب باحتساب درجة الفصل الدراسى الأول مضافا إليها متوسط الثلاثة أشهر.

- في حال تخلف الطالب عن حضور امتحانات الدور الأول الفصل الدراسي الأول والثاني ، والدور الثاني يعد متخلفا عاما ، ولا يحسب عام رسوب نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، طلاب النقل في المرحلة الثانوية الأزهرية الذين لم يحققوا ربع الدرجة في أي مادة في امتحانات الفصل الدراسي الأول يتم تمكينهم من الإجابة على سؤال المتخلفين) مع اختبار التقييم في نهاية شهر مايو.