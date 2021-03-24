6 فوائد صحية للخيار.. منها فقدان الوزن وخفض ضغط الدم

كتب محمود جلال

الخيار من أكثر الخضروات الشهيرة التى يفضلها الكثيرون، حيث يحتوى على نسبة عالية من بفيتامينات "ك" و"ب" و"سى" جنبًا إلى جنب مع المعادن مثل النحاس والفوسفور والمغنيسيوم، تشمل فوائده تعزيز بشرتك للمساعدة فى إنقاص الوزن، كما يحتوى الخيار على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، فإنه المكون المثالى لترطيب جسمك وبشرتك، وإليك 6 فوائد صحية رئيسية لمياه الخيار، بحسب موقع "only my health".

يحافظ على رطوبتك

يلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على هذا التوازن، فالخيار يتكون من 95% ماء، ومن المعروف أن شرب الكثير من الماء مفيد لبشرتك وجسمك، فيمكن أن تحافظ على نشاط خلاياك من خلال توفير كمية كافية من الماء، ويساعد ماء الخيار فى الحفاظ على رطوبة الجسم.



رطوبة الجسم

فقدان الوزن

نظرا لأن الخيار يحتوى على سعرات حرارية أقل، لكنه يحتوى على الكثير من الماء والمعادن الأخرى، فإنه يساعد على إنقاص الوزن فى هذه الحالة، ويساعد ماء الخيار بشكا رائع على التخلص من السموم فى الجسم، وتوفر العديد من العناصر الغذائية الأساسية، وإذا كنت تتبع نظاما غذائيا لفقدان الوزن، فمن المستحسن تناول الخيار لما يحتويه من ماء يعمل على التخلص من السموم بشكل كبير للجسم.



فقدان الوزن

غنى بمضادات الأكسدة

ماء الخيار ملىء أيضًا بمضادات الأكسدة، حيث تفرز الجذور الحرة من خلايا الجسم وتمنع أو تقلل الضرر الناجم عن الأكسدة، ولن يساعدك تناول ماء الخيار على تقليل الالتهاب فحسب، بل سيساعد الجلد أيضا على إصلاح أى نوع من الضرر بنفسه بشكل طبيعى.

خفض ضغط الدم

يساعد ماء الخيار على خفض ضغط الدم والتحكم فيه، فهو يحافظ على ضغط الدم ومستويات السكر أيضًا، وتساعد خصائص الخيار فى تقليل مستويات ضغط الدم والسيطرة عليها.



مياه الخيار

يمنع الإصابة بالسرطان وحصى الكلى

تظهر العديد من الأبحاث أن الخيار يمكن أن يساعد أيضًا فى حمايتك من بعض أنواع السرطان، إلى جانب مضادات الأكسدة، ومجموعة من العناصر الغذائية التى تسمى قشورا، وهى المسئولة عن مكافحة السرطان، وإذا قمت بتضمين ماء الخيار فى روتينك اليومى فسوف يمنع حصوات الكلى.

إزالة السموم

عندما نتحدث عن تحسين الجهاز الهضمى، فإن إزالة السموم من أفضل الطرق التى يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحتك، فيساعد التخلص من السموم المنتظم، ويعتبر ماء الخيار طريقة طبيعية مفيدة للغاية لطرد السموم الضارة والجذور الحرة من الجسم.