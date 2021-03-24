نقابة الصحفيين تعلن إعادة فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج لمدة أسبوع

كتب محمد السيد

قرر مجلس نقابة الصحفيين، إعادة فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج لمدة أسبوع، بدون غرامة، اعتبارا من يوم الخميس القادم الموافق 25 مارس حتى الخميس الموافق 1 ابريل القادم.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر من قبل إعادة فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج لمدة أسبوع، من يوم الأحد الموافق 7 مارس وحتى الأحد الموافق 14 مارس، وذلك بناءً على ما تلقاه نقيب الصحفيين وكل أعضاء مجلس النقابة من طلبات من أعضاء النقابة بإعادة فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج مرة أخرى.

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يتم فيها مد فترة تلقى طلبات الاشتراك بمشروع العلاج، حيث كان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر من قبل مد فترة تلقى طلبات الاشتراك فى مشروع العلاج حتى نهاية فبراير الماضى.