محافظ جنوب سيناء يكلف بتجهيز معارض "أهلا رمضان" بالمدن

شرم الشيخ _ ياسر عامر

كلف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن والقيادات التنفيذية فى المحافظة بسرعة تجهيز عددا من معارض أهلا رمضان بالمدن لقرب حلول شهر رمضان.

وشدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من المشروعات المعدة للافتتاح وتحديد مواعيد لإفتتاحها، وكذا سرعة تجهيز عددا من معارض أهلا رمضان بكافة المدن لقرب حلول شهر رمضان المبارك والتأكيد على جودة وتوافر المنتجات وخفض أسعارها للتيسير على المواطنين خلال هذا الشهر الكريم.

وأشار محافظ جنوب سيناء، فى بيان له اليوم، إلى إن احتفالات جنوب سيناء هذا العام فى الذكرى 33 لاسترداد طابا مثلت سيمفونية عُزفت بإقتدار، وشكر المحافظ كل من شارك وساهم وأوجه الشكر لوسائل الإعلام لتغطيتها المتميزة.

جاء ذلك فى مستهل خلال الاجتماع الذى عقد اليوم، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ بحضور جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة والإدارات المعاونة، وبحضور اللواء مجدى الوصيف سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ المتابعة.

كما وجه فودة، الشكر لكل من شارك وساهم فى إنجاح احتفالات المحافظة هذا العام بعيدها القومى والذى يتوافق مع الذكرى الغالية الـ33 لعودة طابا الحبيبة لأرض الوطن، ووصف ماحدث بأنه سيمفونية عزفت بإقتدار بشهادة كافة الحاضرين من وزراء ومحافظين وسفراء وإعلاميين وصحفيين وشخصيات عامة، الذين اثنوا جميعهم على روعة وتنظيم الاحتفال.

كما أشاد المحافظ بالتغطية الإعلامية المتميزة لهذه الذكرى التاريخية ووجه الشكر لجميع وسائل الإعلام المشاركة.

كما وجه المحافظ، بإرسال خطابات شكر لكل من شارك فى هذة المناسبة من الجهات الخارجية، بالإضافة لتكريم كل من شارك من الجهاز التنفيذى وكافة العاملين به.

ثم أدار المحافظ الاجتماع وتمت مناقشة الخطة الاستثمارية لعام 2020/ 2021 والمشروعات الجارية بكافة مدن المحافظة ونسب التنفيذ وأمر بتحديد كافة المتطلبات والعوائق لتحديد مواعيد مقابلات مع كبار المسئولين لمناقشتها والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن.