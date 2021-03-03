التهاب المفاصل يشمل 100 مرض منها هشاشة العظام والروماتويد

كتبت فاطمة خليل

التهاب المفاصل من الأمراض الشائعة عند كثير من الناس، وهو ليس مرضاً واحداً، لكن يشمل مصطلح "التهاب المفاصل" أكثر من 100 نوع من الاضطرابات العضلية الهيكلية لأسباب مختلفة ولا يوجد علاج محدد لها، وفهم المزيد عن هذا المرض هو الخطوة الأولى في معرفة كيفية إدارته، وفقاَ لموقع UNC Health.



التهاب المفاصل

التهاب المفاصل ما هو



التهاب المفاصل هو المصطلح الشامل لـ "ألم مفصل واحد أو مفصل متعدد" عادة عندما يفكر الناس في التهاب المفاصل، فإنهم يفكرون في هشاشة العظام، وهو النوع الأكثر شيوعًا. هذا من التآكل النموذجي للمفاصل الذي يحدث مع تقدم العمر.

هشاشة العظام جزء لا مفر منه من الشيخوخة بالنسبة لمعظم الناس وسيصاب أكثر من نصفنا بدرجة معينة من هشاشة العظام عندما نبلغ من العمر 55 عامًا أو أكثر.

بعد هشاشة العظام ، تشمل أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو مرض مناعي ذاتي ينتج فيه الجهاز المناعي مواد تهاجم المفاصل، مسببة تورمًا مؤلمًا ، والتهاب المفاصل اللاحق للصدمة ، والذي يتطور بعد الإصابة.

يؤثر التهاب المفاصل الفقاري عادةً على العمود الفقري ويمكن أن يسبب الألم وأحيانًا تلف المفاصل مثل العمود الفقري والكتفين والوركين.

يمكن أن تحدث اعتلالات المفاصل الفقارية في الأشخاص الذين يعانون من حالات التهابية أخرى مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي أو الصدفية.

نوع أقل شيوعا من التهاب المفاصل هو التهاب المفاصل الإنتاني هذا هو التهاب المفاصل الذي يحدث من عدوى من البكتيريا.

عوامل الخطر لهذا النوع من التهاب المفاصل هي استبدال المفصل السابق، واستخدام العقاقير الوريدية، وعدوى الجلد العلوية، وتثبيط المناعة.

يمكن أن ينتج التهاب المفاصل أيضًا عن مرض لايم أو مرض الذئبة أخيرًا ، هناك "التهاب المفاصل الناجم عن البلورات" والذي يشمل النقرس.

يحدث النقرس عندما تتراكم مادة كيميائية تسمى حمض البوليك في الدم ثم تترسب على شكل بلورات في مفاصل الجسم والسوائل والأنسجة، مما يسبب الألم والالتهاب والتورم.

يمكن أن يصاب الأطفال أيضًا بالتهاب المفاصل تشير التقديرات إلى أن أكثر من 250 ألف طفل مصاب في الولايات المتحدة.



التهاب المفاصل

اسباب التهاب المفاصل



يعتمد سبب التهاب المفاصل على النوع على سبيل المثال ، يحدث هشاشة العظام بسبب الشيخوخة أو الصدمة، في حين أن أسباب التهاب المفاصل الروماتويدي غير معروفة.

تتضمن عوامل الخطر للعديد من أنواع التهاب المفاصل ما يلي:

-الإناث أكثر عرضة للإصابة.

-زيادة الوزن أو السمنة

-كبار السن (فوق 55 سنة)

-إصابة سابقة أو صدمة في المفصل

-تاريخ العائلة

-الحصول على وظيفة تتطلب الانحناء أو الجلوس القرفصاء بشكل متكرر

أعراض التهاب المفاصل



أكثر أعراض التهاب المفاصل شيوعًا هي الألم والتصلب في المفاصل إذا شعرت بألم وضيق في مفاصلك بعد فترة من عدم النشاط، مثل الجلوس لفترة طويلة ، فقد تكون مصابًا بالتهاب المفاصل.

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل من بعض التورم في المفاصل ، ويمكن أن يصابوا ببعض الطقطقة التي قد يسمعونها أو يشعرون بها.

قد تواجه أيضًا انخفاضًا في نطاق حركة مفاصلك على سبيل المثا ، قد يكون من الصعب المشي على الدرج إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل في ركبتيك أو وركيك ، أو تصل إلى مستوى أعلى إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل في كتفيك.

يمكن أن يواجه الناس صعوبة في حركات اليد الدقيقة إذا كانت في اليدين ، ومن ثم يمكنهم أحيانًا الحصول على تضخم عظمي في تلك المفاصل أيضًا إذا بدا أن مفاصل أصابعك تنمو ، فقد يكون التهاب المفاصل هو السبب.

علاج التهاب المفاصل



ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وفقدان الوزن هما أفضل دليل للمساعدة في علاج التهاب مفاصل الركبة وهذا يساعد في تخفيف الألم.

اعتمادًا على شدة الأعراض ، قد تحتاج إلى زيارة الطبيب للحصول على حقنة مثل الكورتيزون (الستيرويد) في المفصل.

إذا استمر الألم ولم تساعدك الحقن أو لم يعد لديك أي غضروف في مفصلك، فقد تكون مرشحًا لجراحة استبدال المفصل، حيث يتم إزالة أجزاء من المفصل واستبدالها بمعدن أو بلاستيك.