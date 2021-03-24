اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 03:35 م
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عاصفة ترابية متوسطة تضرب مدينة الغردقة دون تأثر الملاحة البحرية.. صور

الأربعاء، 24 مارس 2021 02:36 م
عاصفة ترابية متوسطة تضرب مدينة الغردقة دون تأثر الملاحة البحرية.. صور عاطصفة ترابية بسماء الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عاصفة ترابية متوسطة مصاحبة لشدة الرياح، دون تأثر على حركة الملاحة البحرية والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر.

كانت شهدت مدينة الغردقة أمس الثلاثاء، ظهور سحب منخفضة واختفاء لأشعة الشمس مصاحبة لانخفاض فى درجات الحرارة منذ بداية الصباح، مع هدوء فى الرياح والأمواج ، حيث يأتى ذلك بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة الماضية .

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح، التى بلغت 22 عقدة غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 امتار وحالة البحر مضطربة جدا

كما أعلنت عن ايقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

 

عاصفة ترابية تضرب الغردقة
عاصفة ترابية تضرب الغردقة

 

عاصفة ترابية في الغردقة
عاصفة ترابية في الغردقة

 

عاصفة ترابية متوسطة
عاصفة ترابية متوسطة

 


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