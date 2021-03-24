عاصفة ترابية تضرب الإسماعيلية.. طقس سيئ يضرب مدن القناة ..فيديو لايف

الاسماعيلية – السيد فلاح

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، من شوارع محافظة الإسماعيلية – إحدى محافظات مدن القناة، والتى ضربتها موجة الطقس السيئ وهبوب للرياح مصحوبة بالأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق .

وتشهد محافظة الإسماعيلية، استمرار فى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التى أدت الى إنخفاض مستوى الرؤية الأفقية على معظم الأنحاء، ويتزامن مع ذلك بداية دخول السحب المنخفضة الممطرة على مناطق من الوجه البحرى مع تقدم ساعات النها، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

وفى نفس السياق، تسببت موجة الطقس السيئ وانعدام الرؤية فى حادثة بمجرى قناة السويس الملاحي، بجنوح إحدى السفن العابرة، وتكثف هيئة قناة السويس، من جهودها لتعويم السفينة وإنقاذها، بواسطة قاطرات ومعدات الهيئة .

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان له، أن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتى جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث.

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشددا على أن قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

كان الحادث، وقع صباح أمس الثلاثاء، ويعود بشكل أساسى إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

فور وقوع الحادث، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق رئيس الهيئة، وتتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة 8 قاطرات أبرزهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طن حيث يتم الدفع من جانبى السفينة وتخفيف حمولة مياه الإتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

جدير بالإشارة، أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحى EVER GREEN، يبلغ طول السفينة 400 مترا، وعرضها 59 متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.