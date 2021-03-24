ضبط 300 طن ملح خام مجهول المصدر بشركة تعبئة بالمنطقة الصناعية فى بلبيس

الشرقية - فريق المحافظات

شنت إدارة تموين بلبيس حملة تفتيشية ورقابية على المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية، وتم ضبط مخالفات متنوعة، وتحرير محاضر ضد أصحابها.

وجاءت المحاضر والمخالفات على النحو التالى:

- تحرير محضر ضد مدير مسئول لشركة مختصة لتكرير وتعبئة الملح، وتم التحفظ على 300 طن ملح خام مجهول المصدر، و4 عبوات يود مجهولة المصدر.

- تحرير محضر ضد "هـ . ف.ع " صاحب مصنع لتصنيع الزجاج والبلاستيك، وتم التحفظ على مواد مستخدمة فى عمليات التصنيع مجهولة المصدر وغير صالحة، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية، ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.