اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 300 طن ملح خام مجهول المصدر بشركة تعبئة بالمنطقة الصناعية فى بلبيس

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:46 م
ضبط 300 طن ملح خام مجهول المصدر بشركة تعبئة بالمنطقة الصناعية فى بلبيس جانب من المضبوطات
الشرقية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت إدارة تموين بلبيس حملة تفتيشية ورقابية على المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية، وتم ضبط مخالفات متنوعة، وتحرير محاضر ضد أصحابها.

 

وجاءت المحاضر والمخالفات على النحو التالى:

 

- تحرير محضر ضد مدير مسئول لشركة مختصة لتكرير وتعبئة الملح، وتم التحفظ على 300 طن ملح خام مجهول المصدر، و4 عبوات يود مجهولة المصدر.

 

- تحرير محضر ضد "هـ . ف.ع " صاحب مصنع لتصنيع الزجاج والبلاستيك، وتم التحفظ على مواد مستخدمة فى عمليات التصنيع مجهولة المصدر وغير صالحة، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

 

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية، ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.


تموين الشرقية

محافظ الشرقية

ضبط ملخ خام مجهول المصدر

المنطقة الصناعية ببلبيس

وكيل تموين الشرقية

يود مجهول المصدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 200 طن ملح مغشوش و1980 عبوة زيت خلال حملة تموينية بالبحيرة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:51 م

ضبط 2 طن لحوم وطيور وأسماك وسكر وزيت تموينى وتحرير 49 محضر بالشرقية.. صور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:44 م

ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية فى الجيزة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:56 م

شرطة التموين تضبط 1170 قضية تموينية أبرزها طن جمبرى فاسد

الأحد، 21 مارس 2021 11:53 ص

شرطة التموين تضبط 1221 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 20 مارس 2021 11:35 ص

إحالة 13 مسئولا بمديرية تموين القليوبية للتأديبية لاستيلائهم المال العام

الجمعة، 19 مارس 2021 01:48 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة