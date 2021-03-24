شباب فى كفر الشيخ يتطوع لتوعية الأهالى بخطر فيروس كورونا.. صور

أمنية فايد

شاركت القارئة مياده علوان، المقيمة بمركز الرياض فى محافظة كفر الشيخ خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع" مجموعة من الصور التي توضح أنشطة العمل التطوعى الذى يقوم به شباب مركز الرياض لخدمة أهالى القرية في ظل جائحة كورونا ونشر ثقافة التوعية بمخاطر المرض .





توعية الاهالى من خطر كورونا

وقالت القارئة: "قمنا كمجموعة من الشباب من مركز الرياض التابع لمحافظة كفر الشيخ بعمل تطوعى للتوعية من مخاطر انتشار فيروس كرونا و استطعنا توزيع المواد المعقمة على الأهالى وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية، و ضرورة ارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى كفالة 10 أسر بمرتبات شهرية لمساعدتهم على المعيشة فى ظل تأثر العمالة غير المنتظمة بأزمة كورنا ".





توزيع ادوات التعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا



توعية اهالى مركز الرياضة من خطر كورونا



شباب متطوعين من مركز الرياض

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