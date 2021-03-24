"حبس وغرامة".. كيف يواجه القانون المتهم بالقتل الخطأ؟

كتب أحمد حسنى

يتساءل عدد من المواطنين عن عقوبة القتل الخطأ طبقاً للقانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.

قال المحامى خالد محمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض، أنه وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.