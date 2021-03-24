تفاصيل مشروع إنشاء محطة مياه الصوامعة بأخميم بتكلفه 80 مليون جنيه.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأعضاء بمجلس النواب عن دائرة ساقلته وأخميم وحى الكوثر أعمال إنشاء محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بمركز أخميم.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أن المشروع يتم تمويله من البنك الدولى للتنمية المحلية بتكلفة تبلغ 80.5 مليون جنيه، وأن المحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 8 آلاف متر مكعب لكل يوم، وأنه تم البدء فى أعمال تنفيذ المشروع فى ديسمبر 2020 على مساحة 3200 متر لتغذية 45 ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها، وأنه من المتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ ودخول المحطة للخدمة فى ديسمبر 2021.

يذكر أن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور أحمد سامي القاضى، نائب المحافظ، قاما بتفقد محطة معالجة صرف صحى الهجارسة، والذى تم تنفيذها على مساحة 56 فدانا بطاقة تصميمية 2000 متر مكعب يوم.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، العضو المنتدب، أنه تم الانتهاء من استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحي لقرى الهجارسة وأولاد غريب والكوامل بقيمة 12 مليون جنيه، كما تم استكمال وتأهيل شبكات الإنحدار بقيمة 9.7 مليون جنيه، وكذلك استكمال وتأهيل محطة معالجة الهجارسة، وتنفيذ خط السيب النهائي لمصرف غرب سوهاج بقيمة 35.1 مليون جنيه، هذا بالإضافة الى تأهيل مزرعة معالجة الهجارسة بقيمة 15.6 مليون جنيه.

فريق العمل بالمحطة



محافظ سوهاج يستمع لشرح حول المحطة



جولة المحافظ داخل المحطة