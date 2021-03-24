تفاصيل سقوط 6 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة أموال صاحب شركة بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

قرر 6 أشخاص النصب على مالك شركة لعلمهم باحتفاظه بمبالغ مالية، ومن أجل حبك خطتهم انتحلوا صفة رجال شرطة، وتتبعوا خط سيره، وفى المكان المتفق عليه بينهم، استوقفوا المجنى عليه بعدما أقنعوه بأنهم رجال شرطة واستولوا على مبلغ مالى كان بحوزته.

واستغاث المجنى عليه، والذى يملك شركة نقل ومقاولات، بعد رحيل المتهمين، بقوة أمنية تصادف مرورها بمكان الواقعة، وذكر مالك الشركة أنه أثناء تواجده بصحبة السائق، وبحوزتهما مبلغ مالى، فوجئا بـ 6 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص، بحوزة أحدهم سلاح نارى قاموا باستيقافهما، بزعم كونهم رجال شرطة، وتفتيشهما والاستيلاء منه على المبلغ المالى، وفروا هاربين، فقام بتتبعهم حتى وصولهم لطريق الواحات.

تتبعت القوة الأمنية سيارة الجناة، وتمكنوا من ضبط اثنين من مستقليها، (قائد السيارة، وعاطل) وبحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه، ومسدس صوت، و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، بالاشتراك مع 4 متهمين هاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل المحضر للنيابة العامة التى باشرت التحقيق وأصدرت قرار بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعقب انتهاء التحقيقات أحالت النيابة المتهمين للجنايات.