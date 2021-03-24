اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 06:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تفاصيل سقوط 6 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة أموال صاحب شركة بأكتوبر

الأربعاء، 24 مارس 2021 05:00 ص
تفاصيل سقوط 6 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة أموال صاحب شركة بأكتوبر حملة أمنية _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر 6 أشخاص النصب على مالك شركة لعلمهم باحتفاظه بمبالغ مالية، ومن أجل حبك خطتهم انتحلوا صفة رجال شرطة، وتتبعوا خط سيره، وفى المكان المتفق عليه بينهم، استوقفوا المجنى عليه بعدما أقنعوه بأنهم رجال شرطة واستولوا على مبلغ مالى كان بحوزته.

واستغاث المجنى عليه، والذى يملك شركة نقل ومقاولات، بعد رحيل المتهمين، بقوة أمنية تصادف مرورها بمكان الواقعة، وذكر مالك الشركة أنه أثناء تواجده بصحبة السائق، وبحوزتهما مبلغ مالى، فوجئا بـ 6 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص، بحوزة أحدهم سلاح نارى قاموا باستيقافهما، بزعم كونهم رجال شرطة، وتفتيشهما والاستيلاء منه على المبلغ المالى، وفروا هاربين، فقام بتتبعهم حتى وصولهم لطريق الواحات.

تتبعت القوة الأمنية سيارة الجناة، وتمكنوا من ضبط اثنين من مستقليها، (قائد السيارة، وعاطل) وبحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه، ومسدس صوت، و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، بالاشتراك مع 4 متهمين هاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل المحضر للنيابة العامة التى باشرت التحقيق وأصدرت قرار بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعقب انتهاء التحقيقات أحالت النيابة المتهمين للجنايات.


حبس

تاجر

شركة مقاولات

سرقة

محكمة جنايات

نصب

انتحال صفة

عقوبة انتحال صفة شرطة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة