"تعليم الوادى الجديد" تعلن بدء تنفيذ مجموعات تقوية مجانية بجميع المراكز

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، بدء تنفيذ المجموعات بكافة مراكز المحافظة بالتعاون مع مجموعة من المعلمين المتميزين ذوى الخبرات بجميع المواد الدراسية بالشعبتين العلمية والأدبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بعقد مجموعات تقوية ومراجعة لطلاب الثانوية العامة بجميع الادارات التعليمية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومواجهة الدروس الخصوصية.

وقال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة فى بيان صحفى له اليوم الأربعاء، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الجميع، وذلك بمقر قاعة على حريف بالخارجة والمركز الاستكشافى بالداخلة والمدرسة التجريبية للغات بالفرافرة ومدرسة بلاط الثانوية - تنيدة الثانوية ببلاط وقاعة الإدارة التعليمية بباريس.

وفى سياق متصل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، نتائج مسابقة المناظرات المدرسية على مستوى قطاع تعليم المحافظة.

وأوضح النيلى، فى بيان صحفى له، أن المدارس الفائزة فى مرحلة الثانوية العامة هى المركز الأول فازت به مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات (ادارة الخارجة التعليمية)، وبالنسبة للتعليم الثانوى الفني؛ ففازت بالمركز الأول مدرسة موط الثانوية الفنية بنات (ادارة الداخلة التعليمية).

أضاف النيلى، أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية فجاء فى المركز الأول مدرسة قسطل والعوينى (إدارة بلاط التعليمية)، وفى المرحلة الابتدائية جاء فى المركز الأول مدرسة العوينة الابتدائية (ادارة الداخلة التعليمية).