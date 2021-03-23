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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى 23-3-2021 اليو م الاثنين

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:56 م
تعرف على سعر الدرهم الإماراتى 23-3-2021 اليو م الاثنين درهم إماراتى
كتبت : سماح حمدى

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تباين سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 23-3-2021، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، فى حين سجل في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
 
وتباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي ثباتا عند سعر 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى حين ارتفع بمقدار قرش واحد فى البنك التجارى الدولى cib ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.24 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.24 جنيه.
 
4.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.29 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.23 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

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