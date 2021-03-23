سعر الدولار اليوم الثلاثاء.. يرتفع 3 قروش ويسجل 15.66جنيه بـ"البنك الأهلى"

كتبت : سماح حمدى

شهد سعر الدولار فى ثالث أيام تعاملات البنوك الصباحية الثلاثاء 23-3-2021، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، بمقدار "3 قروش" ليسجل فى البنك الأهلى 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل رصدت بيانات حكومية، حجم التحويلات الخارجية التي شهدتها مصر ضمن مصادر النقد الأجنبي خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات بدون مقابل "الخاصة"، نحو 20 مليارا و305 مليون دولار، و244 ألف دولار. وتشير البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وحصل "اليوم السابع"، على نسخة منها إلى أن تحويلات المواطنين المصريين العاملين في الخارج لعائلاتهم استحوذت على نصيب الأسد من القيمة الإجمالية لتلك التحويلات.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه.

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه.

15.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.75 جنيه. سعر الدولار فى بنك مصر 15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه. 15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه.

سعر الدولار فى بنك عودة 15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه. 15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.