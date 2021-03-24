انطلاق سلسلة قوافل الخير فى قرى شربين ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى للبدء فى إطلاق سلسلة قوافل الخير بقرى شربين التى تشملها مبادرة حياة كريمة، وذلك بمشاركة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم المساعدات المالية والعينية للأسر المستحقة بالقرى الـ26 التى تشملها المبادرة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تقرر إطلاق القافلة الأولى من سلسلة المبادرات المشار إليها يوم الجمعة القادمة وسيكون مقر القافلة لتغطية القرى المستهدفة بموقع يتوسط القرى، وذلك بمقر إحدى الجمعيات بقرية كفر الترعة القديم، مشيرا إلى أن المناطق المستهدفة بالقافلة الأولى هى نطاق وحدات التضامن الاجتماعى بقرى دنجواى وكفر الترعة القديم ورأس الخليج وكفر الترعة الجديد والضهرية وكفر الشيخ عطية وجميع التوابع للقرى المشار اليها.

وأوضح وكيل الوزارة، أن التدخلات تشمل مساعدات مالية مقدمة من مؤسسة التكافل الاجتماعى بمديرية التضامن، وتبلغ تكلفتها ما يقرب من 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى المساعدات العينية وتضم شنط مواد غذائية ويتم التوزيع على الحالات التى تم حصرها من اليتامى والأرامل والمرضى والمسنين بالقرى المذكورة.

وأضاف أنه سيتم تسليم مساعدات لذوى الاحتياجات الخاصة تشمل أحزمة طبية وكراسى متحركة وأطراف صناعية وسماعات طبية، كما تقوم إحدى الجمعيات بتنفيذ قافلة طبية للكشف الشامل على أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والكبد والمعدة والقولون وعمل الإشعات والتحاليل اللازمة وصرف الأدوية بالمجان وأيضا التحويل للمستشفيات الجامعية ومنح كروت متابعة شهرية للعلاج، كما تتضمن قافلة الخير تدخلات التمكين الاقتصادى بتنفيذ مشروعات تنمية موارد هذا فضلا عن تنفيذ ندوات التوعية الصحية بالصحة الإنجابية والإسعافات الأولية والكشف المبكر لسرطان الثدى وغيرها.

وجدير بالذكر أن المشروع القومى لتطوير القرى ضمنها 26 قرية بمركز شربين بالدقهلية بتكلفة تقديرية تزيد على 3 مليارات جنيه، وهناك تضافر لجهود جميع مديريات وقطاعات الخدمات للانتهاء من أعمال التطوير للقرى خلال عام 2021.

كما يذكر أن القرى التى تشملها المبادرة هى قرى، أبو جلال والأحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية، والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج وكفر أبو زاهر والعزب التابعة لها وكفر الأطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربينى، وكفر الحطبة وكفر الدبوسى وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة، وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة أنجاق.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية فى إطار مبادرة حياة كريمة، والتى تستهدف تطوير 50 مركزا إداريا على مستوى المحافظات المصرية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.