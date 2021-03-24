اليوم العالمى للسل.. تعرف على الفئات المعرضة للإصابة بالمرض

كتبت مروة هريدى

يوافق اليوم الأربعاء اليوم العالمى لمكافحة الدرن "السل"، ويندرج تحت قائمة الأمراض الخطيرة والمُعدية التى يتعرض لها الإنسان، ومن المعروف أن عدوى الدرن تصيب الرئتين، لكن قد تتفاقم الحالة وتنتقل لبعض أعضاء الجسم مثل العظام والمسالك البولية والأعضاء الجنسية والأمعاء، وفقًا لما ذكره موقع "MayoClinic".

من جانبها توصى المراكز المتخصصة فى مكافحة الأمراض والوقاية منها بضرورة خضوع الأشخاص الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بمرض السل لفحوصات بشكل منتظم للكشف عما إذا كانت لديهم عدوى كامنة للمرض، وتشمل الفئات التى تواجه خطر الإصابة بمرض السل.. ما يلى:

1- المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

2- مدمنو المخدرات عن طريق الحقن الوريدى.

3- المدخنون

4- الأشخاص المخالطين للمصابين بمرض السل.

5- الأشخاص القادمون من الدول المنتشر فيها عدوى السل مثل دول عديدة بأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.

6- الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون فى المناطق الشائع بها عدوى السل، مثل السجون ومراكز التمريض وغيرها.

7- العاملون بالرعاية الصحية والذين يعالجون الأشخاص المعرضين لمعدل خطر مرتفع للإصابة بمرض السل.

8- الأطفال المرافقين للبالغين الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بالسل.

9- مرضى السكر

10- المصابون بأمراض أخرى تضعف المناعة.

11- مدمنو الكحول.

ومن المهم أن نكون على دراية واضحة بأعراض مرض السل وملاحظتها للتعامل معها والذهاب إلى الطبيب على الفور، وتشمل الأعراض الإصابة بالحمى وفقدان الوزن غير المبرر والتعرق الليلى والسعال المستمر، حيث يساعد التشخيص وإجراء الفحوصات اللازمة فى تحديد ما إذا كانت تلك الأعراض نتيجة للإصابة بمرض السل أو نتيجة لمشاكل صحية أخرى.