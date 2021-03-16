فوائد الفشار.. صديق لمرضى السكر ووجبة خفيفة صحية فى الدايت

كتبت فاطمة خليل

فوائد الفشار عديدة، حيث يعد تناول الفشار من أكثر الوجبات الخفيفة الصحية، فهو مليء بالألياف ومضادات الأكسدة أكثر من بعض الفواكه والخضروات، وقد يساعد أيضًا في محاربة السرطان، ويمكن أن يكون الفشار هو الوجبة الخفيفة الصحية المثالية من خلال تناوله خاليا من الإضافات مثل: الكراميل والشيكولاته وغيرها، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الفشار، وفقا لموقع the healthy.



فوائد الفشار

فوائد الفشار



فوائد الفشار لا حصر لها وتشمل:

وجبة خفيفة صحية في الدايت

يحتوي الفشار على عدد قليل من السعرات الحرارية - إذا قمت بتحضيره بالطريقة الصحيحة، حيث يحتوي الكوب الواحد على 30 سعرة حرارية فقط.

يمكن أن يكون الفشار أكثر صحية من الفواكه والخضروات

ووفقًا لتحليل عام 2019 في مجلة مضادات الأكسدة ، فإن الفشار مليء بالبوليفينول، وهي مركبات موجودة في النباتات تعمل كمضادات للأكسدة وتقلل من الالتهاب مادة البوليفينول مخففة بشدة في الفواكه والخضروات ، والتي تتشكل 90٪ منها الماء، ومع ذلك ، يتكون الفشار من حوالي 4% من الماء ، لذا فإن البوليفينول أكثر تركيزًا ، خاصة في الهياكل (القشرة الصلبة التي تعلق في أسنانك). يمكن أن تحتوي حصة واحدة من الفشار على ما يصل إلى 300 مجم من مادة البوليفينول ، وفقًا لدراسة سابقة.

وتحتوي الفاكهة على 255 مجم من مادة البوليفينول يوميًا، وتجلب الخضروات حوالي 218 مجم يوميًا، ولا يحتوي الفشار على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى ، لذلك لا يمكن أن يحل محل الفواكه والخضروات تمامًا في نظامك الغذائي.



فوائد الفشار

قد يساعد الفشار في محاربة السرطان

واحدة من القوى العديدة للبوليفينول ، مثل تلك الموجودة في الفشار ، هي قدرتها على منع الإنزيمات التي تحتاجها السرطانات للنمو ، ومن خلال القيام بذلك ، تنظيم انتشار الخلايا السرطانية ، كما يشير المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان. الطريقة التقليدية لجني هذه الفوائد الصحية هي تناول الفواكه والخضروات ، لكن التركيز العالي من مادة البوليفينول يجعل تناول الفشار بديلاً صحيًا نظرًا لأنها يمكن أن تمنع أيضًا الالتهاب وتراكم الترسبات ، فإن الأطعمة الغنية بالبوليفينول قد تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

يمنحك الفشار ما يحتاجه جسمك من الحبوب الكاملة

الفشار هو وجبة من الحبوب الكاملة غير المصنعة بنسبة 100٪. حصة واحدة فقط من الفشار مثل تحتوي على أكثر من 70 %من مدخول الحبوب الكاملة اليومي الموصى به، بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول المزيد من الفشار هو أحد طرق الحصول على المزيد من الألياف في نظامك الغذائي.

قد يساعد الفشار في تخفيف الإمساك

نظرًا لأن الفشار عبارة عن حبوب كاملة ، فإن الألياف غير القابلة للذوبان تساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي تحت السيطرة وتمنع الإمساك.

وتحتوي الوجبة المكونة من 3 أكواب على 3.5 جرام من الألياف ، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في تعزيز انتظام الأمعاء ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA).

الفشار صديق لمرضى السكر

على الرغم من أن الألياف مدرجة في ملصقات الأطعمة تحت إجمالي الكربوهيدرات ، إلا أنها لا تؤثر على سكر الدم مثل الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض، ولا تحتوي الأطعمة الغنية بالألياف على الكثير من الكربوهيدرات القابلة للهضم ، لذا فهي تبطئ من معدل الهضم وتسبب ارتفاعًا تدريجيًا وأقل في نسبة السكر في الدم ، وفقًا لبحث عام 2015 في مجلة الدورة الدموية.