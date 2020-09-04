اليوم السابع
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تعرف على اعراض الإصابة بمرض السل

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:00 ص
تعرف على اعراض الإصابة بمرض السل بكتيريا السل
كتبت هند عادل

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مرض السل من أمراض الجهاز التنفسى التي تصيب الإنسان نتيجة التعرض لجرثومة تسمى المتفطرة السلية وعادة ما تهاجم البكتيريا الرئتين ، ولكن يمكن لبكتيريا السل مهاجمة أي جزء من الجسم مثل الكلى والعمود الفقري والدماغ لا يمرض كل شخص مصاب ببكتيريا السل نتيجة لذلك ، توجد حالتان مرتبطتان بالسل:عدوى السل الكامنة (LTBI) ومرض السل يمكن أن يكون مرض السل قاتلاً إذا لم يعالج بشكل صحيح، وفقا لتقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

اعراض مرض السل

تعتمد أعراض مرض السل على مكان نمو بكتيريا السل في الجسم عادة ما تنمو بكتيريا السل في الرئتين (السل الرئوي) مرض السل في الرئتين قد يسبب أعراض مثل سعال شديد يستمر لمدة 3 أسابيع أو أكثر، ألم في الصدر، سعال الدم أو البلغم (بلغم من أعماق الرئتين).

الأعراض الأخرى لمرض السل

ضعف أو تعب، فقدان الوزن، لا شهية، قشعريرة، حمى، التعرق في الليل، تعتمد أعراض مرض السل في أجزاء أخرى من الجسم على المنطقة المصابة، والأشخاص المصابون بعدوى السل الكامنة لا يشعرون بالمرض ولا تظهر عليهم أي أعراض ولا يمكنهم نقل السل للآخرين.

ويصاب بعض الأشخاص بمرض السل بعد فترة وجيزة من الإصابة في غضون أسابيع قبل أن يتمكن جهاز المناعة لديهم من محاربة بكتيريا السل قد يمرض أشخاص آخرون بعد سنوات ، عندما يضعف جهاز المناعة لديهم لسبب آخر.

بشكل عام ، حوالي 5 إلى 10٪ من الأشخاص المصابين الذين لا يتلقون علاجًا لعدوى السل الكامنة سيصابون بمرض السل في وقت ما من حياتهم بالنسبة للأشخاص الذين تكون أجهزتهم المناعية ضعيفة ، وخاصة المصابين بعدوى فيروس نقص المناعه البشري ، فإن خطر الإصابة بمرض السل أعلى بكثير من الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعي طبيعي.

وينقسم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض السل إلى فئتين الأشخاص الذين أصيبوا مؤخرًا ببكتيريا السل، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية تضعف جهاز المناعة.

 

 


السل

مرض السل

أسباب الاصابه بمرض السل

اعراض الاصابه بالسل

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