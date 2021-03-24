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القبض على المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش مختبئة فى المرج

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:38 م
القبض على المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش مختبئة فى المرج متهمة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش بمنطقة السيدة زينب بعدما كانت مختبئة بمنطقة المرج، وتم اقتيادها إلى القسم، للتحقيق معها فى الواقعة.

 

وقال مصدر أمنى، إن مأمورتين بالقاهرة والجيزة، أجرت الفحص والتحريات اللازمة حول الواقعة، وتم العثور على الطفل المخطوف داخل مستشفى بالجيزة بعدما تركته المتهمة ليلة أمس.

 

وأضاف المصدر، أن المتهمة خطفت طفل 3 أشهر من والدته داخل مستشفى أبو الريش، وتركته داخل مستشفى جزيرة الدهب بمحافظة الجيزة، ولاذت بالفرار خوفا من إلقاء القبض عليها بعد تداول صورتها بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي، وتم القبض عليها بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

 

 


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