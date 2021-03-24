اليوم السابع
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العاصفة الترابية تغلق المجرى الملاحى للبواخر النيلية بين أسوان والأقصر.. لايف

الأربعاء، 24 مارس 2021 02:59 م
العاصفة الترابية تغلق المجرى الملاحى للبواخر النيلية بين أسوان والأقصر.. لايف
أسوان - عبد الله صلاح

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تعرضت محافظة أسوان، لطقس غير مستقر وعاصفة ترابية، على إثر ذلك أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل بين أسوان والأقصر، وأيضاً ببحيرة ناصر نظراً للتوقعات بهبوب عاصفة ترابية شديدة قد تؤدى لانخفاض مستوى الرؤية، وخاصة أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.
 
ويقدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا، لحالة الطقس فى محافظة أسوان وتوقف حركة الملاحة النهرية بمجرى النيل.
 
 
فى السياق، لم تشهد الطرق السريعة أى إغلاق أو توقف أمام حركة السيارات والمركبات المختلفة خاصة على الطريقين "الصحراوى الغربى اسوان القاهرة" و"الطريق الدولى أسوان أبوسمبل"، حيث أن مجال الرؤية جيد وفى حالة زيادة قوة العاصفة سيتم غلقها للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ، كما أن حركة الملاحة الجوية أيضاً تسير بشكل منتظم بمطار أسوان الدولى .

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اخبار مصر

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