اليوم السابع
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تحسبا لاستمرار جائحة كورونا..

التعليم توجه بتدريب مديرى المدارس الابتدائية على تفعيل مجتمعات الممارسة

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:13 م
التعليم توجه بتدريب مديرى المدارس الابتدائية على تفعيل مجتمعات الممارسة الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين

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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا اليوم، مع مديرى إدارات التدريب من جميع محافظات الجمهورية بديوان عام الوزارة، وخلال الاجتماع أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ضرورة تدريب مديرى المدارس والموجهين على تفعيل مجتمعات الممارسة فى ظل جائحة كورونا، التى أدت إلى تغير السلوكيات المهنية المتعارف عليها لدى الكوادر التعليمية، ليكونوا على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أى ظرف قد يطرأ فى ظل استمرار جائحة كورونا.
 
وطالب نائب الوزير مديرى التدريب بوضع خطة تدريبية لمديرى المدارس الابتدائية ضمن ثلاثة محاور، وهى: إدارة البيئة المدرسية فى ظل جائحة كورونا، والتنمية المهنية المستدامة، بالإضافة إلى التقييم بما يتناسب مع الوضع الحالى وتغير أساليب التقييم.
 
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة بعض من السلوكيات المهنية الخاصة بمديرى المدارس اللازمة فى ظل هذه الظروف، والممارسات المطلوبة لتفعيل مجتمعات التعلم داخل المدرسة.
 

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المدارس

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