اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص بجروح فى انفجار خزان فريون أثناء شحنه بكفر الشيخ

الأربعاء، 24 مارس 2021 08:52 م
إصابة 3 أشخاص بجروح فى انفجار خزان فريون أثناء شحنه بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصيب 3 أشخاص فى حادث انفجار خزان فريون أثناء شحن تكيف بمنطقة عمارات 47 بمدينة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتلقت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، بلاغاً بانفجار خزان فريون أثناء شحن تكييف، بمنطقة عمارات 47 بمدينة كفر الشيخ، وإصابة 3 أشخاص بحروق ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ.

وتبين إصابة كل من "سمير.م.ن"، 23 سنة، بحروق بالوجه واليدين، و"أكرم.ا.ش"، 19 سنة، بحروق بالزراعين، و"إبراهيم.ي.ج"، بجرح متهتك بالساق اليسرى واليد اليمنى والركبة اليسرى، ويُجرى عمل الفحوصات الطبية، للمصابين الثلاثة داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقيهم العلاج والإسعافات اللازمة.

 


كفر الشيخ

مستشفى كفر الشيخ العام

خزان فريون

أخبار كفر الشيخ

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