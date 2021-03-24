أطعمة صحية مفيدة للرجال والنساء فوق سن الأربعين.. أبرزها الطماطم والشوفان

كتب - محمود جلال

تتغير الخصائص الغذائية والمتطلبات الغذائية عندما يتقدم الناس في العمر، تصبح العناصر الغذائية مثل فيتامين د والبروتينات والكالسيوم وفيتامين ب 12، مهمة للرجال والنساء عند بلوغهم سن الأربعين أو أكثر، لأن هذه العناصر الغذائية قد تساعد في الحفاظ على وظائفهم البدنية، في هذا التقرير، سنناقش الأطعمة الصحية لكل من الرجال والنساء فوق سن الأربعين، حسبما نشر في موقع boldsky

الطماطم

تحتوي على كاروتينويد نباتي يسمى اللايكوبين، الذي له خصائص مضادة للأكسدة، تعطي هذه الصبغة النباتية للطماطم لونها الأحمر، وقد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا في سن الشيخوخة والتحكم في ارتفاع ضغط الدم.

البطاطا الحلوة

تشمل بعض مشاكل الشيخوخة الشائعة لدى الرجال ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الرؤية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من البوتاسيوم، والعديد من المواد الكيميائية النباتية والمغذيات الحيوية التي قد تعمل كمضاد للشيخوخة.

الشوفان

يعتبرالشوفان له فوائد متعددة لكبار السن من الرجال، مثل علاج ضعف الانتصاب، ومنع الإمساك، وخفض مستويات الجلوكوز وخفض ضغط الدم.

تفاح الورد

هو طعام مليء بمضادات الأكسدة الحيوية، وهو غذاء مفيد للمخ والعين بسبب وجود التربينويد، قد يساعد الكالسيوم الموجود في تفاح الورد في الحفاظ على صحة العظام، بينما تساعد الألياف في منع الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.



تفاح الورد

البيض

البيض مصدر غني للبروتينات التي قد تساعد في زيادة كتلة العضلات والحفاظ على قوتها وقدرتها الوظيفية، قد يساعد أيضًا في تقليل مخاطر الالتهابات المزمنة وأمراض التنكس.

اللوز

أظهرت دراسة أن استهلاك المكسرات يرتبط بانخفاض في الأمراض المزمنة الرئيسية في منتصف العمر وكبار السن، أما اللوز، أحد المكسرات الحيوية، فقد يساعد في منع الإجهاد التأكسدي والالتهابات المزمنة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر مثل السرطانات والاضطرابات المعرفية.