أبو الغيط: تحويل الجامعة العربية لـ"اتحاد عربى" مسئولية الدول الأعضاء

بيشوى رمزى

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن هناك حاجة مستمرة لتحقيق التطوير والتحديث، وأن الجامعة العربية مثلها ككل المنظمات الإقليمية، والتي تحتاج دائما لتحقيق التطوير.

وأضاف، في حوار مع قناة "العربية"، أن الأصل في الدور الذى تلعبه الجامعة العربية هو تنسيقى، وأن تطوير دورها لتكون على غرار "الاتحاد الأوروبى" يخضع لإرادات الدول.

وأشار أبو الغيط، إلى أن تطوير دور الجامعة، لتقوم بدور أكبر، على غرار الاتحاد الأوروبى، ليس مسئولية الأمين العام، بينما يبقى الأمر في يد الدول الأعضاء.

وأضاف أن التطوير والإصلاح يقع على مسارين، وأن الأمين العام مسئولا عن ترشيد الإنفاق، والإدارة الرشيدة، بينما يبقى تعديل الميثاق مسئولية الدول الأعضاء.