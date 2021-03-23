CNN: حادث كولورادو سابع إطلاق نار جماعى بأمريكا فى أسبوع

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن حادث إطلاق النار فى أحد المراكز التجارية فى مدينة بولدر بولاية كولورادو، والذى وقع مساء أمس الاثنين، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص حتى الآن، هو سابع إطلاق نار جماعى تشهده الولايات المتحدة فى غضون 7 أيام، ويأتى بعد أيام قليلة من إطلاق النار المروع على ثلاث منتجعات صحية فى مدينة أتلانتا، والذى أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

ورجحت الشبكة أن يؤدى الحادثان إلى نقاش حول تشريع للحد من الأسلحة فى الولايات المتحدة، حيث أصبحت وفيات الأسلحة شائعة بشكل مأسوى.

ويعد الحادثان من بين سبعة حوادث إطلاق نار جماعى شهدتها الولايات المتحدة فى مختلف أرجائها فى الأيام السبعة الماضية، بينهم ثلاث حوادث يوم السبت الماضى وحده.

وكانت هذه الحوادث على النحو التالى:

16 مارس: مقتل ثمانية أشخاص بينهم ستة نساء آسيويات فى إطلاق نار من مسلح أبيض على ثلاث منتجعات صحية فى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.

17 مارس: إطلاق النار على خمسة أشخاص كانوا يستعدون للمشاركة فى سهرة فى ستوكتون بكاليفورنيا، ولم تحدث إصابات خطيرة.

19 مارس: إطلاق نار على أربعة أشخاص فى جريشام بولاية أوريجون ونقل الضحايا إلى المستشفى.

20 مارس: شهد هذا اليوم 3 حوادث أولها كان إطلاق النار داخل نادى فى هيوستن تكساس وإصابة خمسة أشخاص كان أحدهم فى حالة خطيرة، وفى دالاس، أصيب ثمانية أشخاص فى إطلاق نار من قبل مجهول، توفى واحد منهم، وقتل شخص فى فيلادليفيا وإصابة خمسة أخرين فى إطلاق نار على حفل غير قانونى.

22 مارس: مقتل 10 أشخاص بينهما ضابط فى إطلاق نار داخل أحد المراكز التجارية بكولورادو.